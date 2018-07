Eleven Sports negoceia distribuição de conteúdos com futuro canal da FPF

A Eleven Sports está em negociações para a distribuição dos seus conteúdos em Portugal através do futuro canal da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que curiosamente se chamará Onze (Eleven em inglês) e que vai arrancar em março de 2019 em todas as plataformas de distribuição de televisão por cabo, através dos seus pacotes base.

Ao que o DN apurou, os contactos já decorrem há algum tempo. A empresa Eleven Sports, sediada em Inglaterra, garantiu recentemente os direitos da Liga dos Campeões e das ligas espanhola, francesa, belga e escocesa.

A ideia inicial da Eleven Sports seria poder transmitir em todas as plataformas de cabo através de dois canais premium, mas apenas alcançou um acordo com a Nowo, sendo que, ao que o DN apurou, as negociações com Nos, Meo e Vodafone complicaram-se, pelo que a alternativa poderá ser então o futuro canal da FPF, que terá como diretor Nuno Santos, antigo diretor de programação da SIC.

Uma vez que o canal da FPF apenas irá arrancar em março, o DN apurou que até lá a única solução da Eleven Sports passa por fornecer os seus conteúdos através da Nowo, por 9,99 euros mensais, e através de streaming online. A única exceção será a transmissão de um jogo por jornada da Liga dos Campeões, feita em sinal aberto através da TVI.