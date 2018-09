João Benedito (Lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G) são os seis candidatos que este sábado vão a votos. Cabe agora aos sócios do Sporting elegerem o novo presidente para os próximos quatro anos. As urnas abrem às 9.00 e encerram às 19.00. Os resultados nunca serão conhecidos antes das 23.00.

Os seis candidatos a suceder Bruno de Carvalho, que nas últimas semanas se desdobraram em ações de campanha e entrevistas, aceitaram o desafio do DN e responderam a um pequeno questionário com seis palavras-chave - Sporting, Dinheiro, Azia, Claques, Cristiano Ronaldo e Croquetes. Entre respostas mais sérias e outras divertidas, confira aqui as respostas.

Consulte aqui as listas completas.