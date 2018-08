Eleições do Sporting: Saiba quem lidera nas redes sociais

Finanças, Peseiro, Jesus e até Pinto da Costa no primeiro debate do Sporting

Formalizadas as oito candidaturas aos órgãos sociais do Sporting, marcadas para 8 de setembro, e já expirado o prazo para a entrega das listas, a página de Facebook Unir o Sporting, relativa a Frederico Varandas, lidera no número de seguidores: mais de 12 800.

O ex-diretor clínico do clube é o primeiro no barómetros das redes sociais, mas é preciso não esquecer que foi igualmente o primeiro a anunciar a candidatura, a 24 de maio, precisamente um mês antes da assembleia geral de destituição da direção liderada por Bruno de Carvalho. A 26 de junho, lançou a página.

Em segundo lugar, surge Raça e Futuro, do antigo guarda-redes de futsal do clube João Benedito, com pouco mais de 10 800 seguidores na página lançada a 19 de julho. Não muito distante está Leais ao Sporting, do ex-líder leonino Bruno de Carvalho, que amealhou quase 10 300 seguidores desde 8 de julho. Ou seja, Benedito vai batendo a concorrência do ex-dirigente no rácio número de seguidores/tempo de página.

Curiosamente, 8 de julho também foi a data escolhida por Dias Ferreira para lançar a página Somos todos Sporting, que conta com pouco mais de 9100 gostos.

Mais distantes estão as páginas Pedro Madeira Rodrigues, com pouco mais de 5200 seguidores desde... 4 de janeiro do ano passado; Unidos Venceremos, de Fernando Tavares Pereira, lançada a 28 de junho e com quase 2900 gostos; e sobretudo Sporting. Projeto e Futuro, de Rui Jorge Rego, lançada a 3 de agosto e que ainda não atingiu os 500 seguidores.

A exceção Ricciardi

José Maria Ricciardi é o único que fica de fora deste barómetro, pois não ter qualquer página nas redes sociais e, a julgar por declarações proferidas a propósito de contas falsas com o seu nome, aparenta não fazer questão de vir a ter: "Não tenho contas no Twitter, nem no Facebook. Tudo o que esses perfis dizem é absolutamente falso. Qualquer coisa que venha daí não é verdade."

Apesar destes indicadores, é necessário ter em conta que cada pessoa pode seguir várias páginas de candidatos e que cada sócio tem direito a um diferente número de votos, consoante a categoria e longevidade enquanto associado.