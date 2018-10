"El Loco" Bielsa oferece um hotel de dois milhões de euros ao Newell's

Marcelo Bielsa pode ter fama de "louco", mas tem revela uma generosidade fora do normal. Pelo menos quando se trata do seu primeiro e grande amor no mundo do futebol: o Newell's Old Boys, clube da sua cidade natal, Rosario, onde se estreou como jogador e também como treinador.

O técnico argentino, atualmente ao comando do Leeds United, da segunda divisão do futebol inglês, já dava nome ao estádio do Newell's desde 2009, quando o até aí El Coloso del Parque ganhou o nome de Marcelo Bielsa como designação oficial, em homenagem ao treinador que deu ao clube três títulos nacionais e a presença numa final da Taça Libertadores, no início da década de 1990.

Agora, o clube rosarino, que também foi o berço de Lionel Messi no futebol, prepara-se para celebrar o 115.º aniversário, e Marcelo Bielsa quis assinalar a data com um presente especial. Nada menos do que um hotel de cinco pisos e dois mil metros quadrados, para o clube usar nas concentrações para os jogos ou eventuais estágios.

A obra é da autoria da irmã de Marcelo Bielsa, a arquiteta Maria Eugénia Bielsa, e tem um custo aproximado de dois milhões de euros, suportado pela família do técnico. Além das habitações, o hotel tem terraço com churrasqueira, salão de jogos, garagem para o autocarro com acesso direto aos quartos, auditório e sala de vídeo.

O edifício terá o nome de Jorge Bernardo Griffa, ex-jogador e treinador do clube por quem Bielsa já revelou nutrir grande admiração, e a sua inauguração está agendada para dia 3 de novembro, o dia do 115.º aniversário do Newell's.