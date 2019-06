Eduardo já assinou pelo Sp. Braga

Eduardo já é reforço do Sp. Braga. Segundo sabe o DN, o guarda-redes assinou um contrato válido por duas temporadas com os guerreiros do Minho. O jogador regressa assim ao clube que o lançou na ribalta.

O internacional português, de 36 anos, libertou-se do contrato com o Chelsea, clube com quem tinha contrato por mais um ano e que na época passada o emprestou ao Vitesse (Holanda) e chega a Braga a custo zero.

Eduardo regressa desta forma ao Sp. Braga dez anos após ter deixado o clube. Desde então, o guarda-redes passou por clubes como o Génova, o Benfica, o Istambul Basaksehir, o Dínamo Zagreb, o Chelsea e o Vitesse.

Internacional português, Eduardo esteve nos Mundiais 2010 e 2014 e nos Europeus 2012 e 2016.