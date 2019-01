Éder Militão e o Real Madrid já têm acordo para a próxima época

O sucesso imediato de Éder Militão com a camisola do FC Porto deve tornar curta a sua experiência no Dragão. As exibições do central brasileiro, chegado no verão passado do São Paulo, atraíram de imediato a atenção de vários clubes de topo do futebol europeu. Entre eles, o Real Madrid, que terá já garantido um acordo total com Militão para a próxima temporada.

A garantia é dada este domingo pelo jornal AS, que escreve que o antigo clube de Cristiano Ronaldo está mesmo disposto a acionar a cláusula de rescisão de 50 milhões de euros prevista no contrato do central de 21 anos com o FC Porto, de forma a antecipar-se à concorrência de Manchester United, Liverpool ou Chelsea.

O acordo verbal com o jogador será já total, escreve a publicação espanhola, adiantando até a duração do futuro contrato com os merengues: até 2025. Militão continuará ao serviço dos dragões até final da temporada.