Éder Militão é a novidade dos convocados do FC Porto

Éder Militão, defesa contratado ao São Paulo, é a novidade da lista de 21 convocados elaborada por Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, tendo em vista o encontro deste domingo com o Belenenses relativo à segunda jornada da I Liga.



Para o encontro que se realiza no Estádio Nacional (18.30), Marega, que continua a treinar à parte do grupo, não foi chamado. E pelo que disse Sérgio Conceição não se sabe muito bem qual vai ser o futuro do maliano.



convocou 21 jogadores, entre os quais se destaca Éder Militão. O defesa que os dragões contrataram ao São Paulo já se tinha ambientado ao grupo antes da receção ao Chaves, não sendo opção para o encontro, havendo agora expectativa de que poderá estar no banco de suplentes.

Eis os convocados

Guarda-redes: Casillas, Vaná, Fabiano;

Defesas: Maxi Pereira, Éder Militão, Felipe, Diogo Leite, Chidozie, Alex Telles;

Médios: Sérgio Oliveira, Herrera, Bruno Costa, Óliver e Otávio;

Extremos e avançados: Corona, Hernâni, Brahimi, Adrián López, Aboubakar, André Pereira, Marius.