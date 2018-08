Ecografia revela que Bas Dost sofreu uma lesão muscular

O holandês Bas Dost está a contas com uma lesão muscular a poucos dias do dérbi com o Benfica, no sábado, no Estádio da Luz, a contar para a terceira jornada da Liga.

De acordo com informação oficial dos leões, o avançado realizou nesta terça-feira uma ecografia que revelou "um problema muscular na coxa direita", não revelando no entanto a gravidade, embora seja natural que se adensem as dúvidas sobre a sua utilização no dérbi.

Bas Dost teve se ser substituído ao intervalo do jogo com o V. Setúbal, no último sábado, tendo o treinador José Peseiro falado numa sensação de desconforto por parte do jogador.

O primeiro treino de Diaby de leão ao peito. © Sporting CP

Num dia em que Abdoulay Diaby treinou pela primeira vez às ordens de Peseiro, registam-se também os regressos de Miguel Luís e Bruno César ao trabalho normal.