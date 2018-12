E vão seis. Ricardinho eleito outra vez o melhor do mundo

Ricardinho voltou a ganhar a distinção atribuída pela revista da especialidade FutsalPlanet, renovando o estatuto de melhor jogador do mundo que lhe é reconhecido consecutivamente desde 2014, depois de uma primeira vitória em 2010.

A decisão foi anunciada este domingo, com o jogador do Inter Movistar a ganhar pela sexta vez, quinta consecutiva, desta vez com mais do dobro dos votos do segundo classificado, o brasileiro Gadeia: 677 para o português, contra 311 do jogador da seleção canarinha.

O troféu premeia Ricardinho num ano especialmente bem sucedido para o jogador, que conseguiu o primeiro grande título de seleções com Portugal, ao vencer o Europeu disputado na Eslovénia, em fevereiro passado, além de ter vencido mais uma vez a liga espanhola e Liga dos Campeões pelo Inter.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais prémios para Portugal

Mas Ricardinho não foi desta vez o único jogador português distinguido pelos prémios anuais do FutsalPlanet. Em femininos, Ana Catarina Pereira foi eleita a melhor guarda-redes do mundo, à frente da espanhola Silvia Aguete.

E a seleção masculina portuguesa foi também escolhida como a melhor do ano, à frente do Brasil, com Jorge Braz a ganhar a distinção de melhor selecionador.

Ana Catarina Pereira © FPF

Pode consultar a lista de vencedores aqui