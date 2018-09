E, desta vez, Messi até votou em Ronaldo

the best

Cristiano Ronaldo perdeu o prémio The Best, da FIFA, para o croata Luka Modric, mas desta vez até contou com um inesperado voto: o seu grande rival da última década, Lionel Messi, colocou o jogador português em terceiro lugar nas suas escolhas para o prémio.

Recorde-se que o prémio é atribuído pelos capitães das diversas seleções, pelos respetivos selecionadores, por um representante dos media de cada país e ainda pelo público, em partes iguais de 25 % para cada um desses grupos.

Como capitão da Argentina, Messi atribuiu pela primeira vez um ponto (respeitante ao terceiro lugar) a Cristiano Ronaldo, colocando-o atrás de Luka Modric (1.º, cinco pontos) e do francês Kylian Mbappé (2.º, três pontos).

Já o capitão da seleção portuguesa atribuiu os seus votos a Raphael Varane (5), Luka Modric (3) e Antoine Griezmann (1). Dois franceses e um croata, representando as seleções finalistas do Mundial, numa escolha que coloca dois seus ex-colegas do Real Madrid nas primeiras duas posições.

Quanto a Luka Modric, teve curiosamente as mesmas escolhas do internacional português, trocando apenas o seu próprio nome pelo de Ronaldo na segunda posição.

O selecionador português Fernando Santos votou em Cristiano Ronaldo (1.º), Luka Modric (2.º) e Eden Hazard (3.º).

Nas contas finais, Modric ganhou com 29,05% dos votos, contra 19,08% de Ronaldo e 11,23% de Salah.

Pode consultar aqui todas as votações.