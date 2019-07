Dylan Teuns vence sexta etapa, Giulio Ciccone é o novo líder da geral

O belga Dylan Teuns (Bahrain Merida) venceu hoje a sexta etapa da Volta a França em bicicleta, com o italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), segundo, a assumir a liderança da classificação geral individual.

Teuns, que fez vingar a fuga, completou os 160,5 quilómetros entre Mulhouse e La Planche des Belles Filles em 4:29.03 horas, 11 segundos a menos que o novo camisola amarela, Ciccone, e 1.05 minutos para o belga Xandro Meurisse (Wanty-Gobert), terceiro.

Na classificação geral, o italiano assume a liderança que era do francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), agora segundo a seis segundos, com o vencedor do primeiro dia de alta montanha no terceiro posto, a 32.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na sexta-feira, a sétima etapa liga Belfort a Chalon-sur-Saône, com 230 quilómetros que terminam com mais de 100 quilómetros de terreno plano, próprio para uma disputa ao 'sprint'.