Dyego leva Braga à cimeira de líderes do Dragão

Com sete golos, Dyego Sousa já marcou mais do que duas equipas da Liga

Dyego Sousa marcou um (16'), a seguir (18') o amigo Éber Bessa (foram companheiros no Marítimo) empatou com classe. Mas por falar em classe: Dyego Sousa. Ainda antes do intervalo já tinha feito o 2-1 final. Chegou aos sete golos em nove jogos, pecúlio que a sua antiga equipa (Marítimo) e o Feirense (têm seis golos) não conseguiram sequer igualar. Como conseguiram o Belenenses e o Chaves (embora os transmontanos só joguem esta segunda-feira, frente ao Aves).

O jogo foi renhido como o resultado. O final foi algo nervoso, com os sadinos a carregarem numa altura em que a estrela da companhia já tinha saído (aos 86', troca com Wilson Eduardo). Mas curtos, porque só marcaram, de facto, num lance de grande inspiração de Éber Bessa (tabela com Cádiz, golo).

Inspirado, inspirado, está Dyego Sousa. Bisou este domingo como tinha bisado na Taça da Liga frente ao Nacional (4-2). Quatro golos em dois jogos seguidos. Nove em 14 jogos e está perto, perto de melhorar o melhor registo da carreira, 12 golos em Braga e nos Barreiros, mas numa época inteira. Esta ainda nem chegou ao final do primeiro terço. Para trás ficou um 'período de seca' de três jogos.

E quando Dyego espirra, a equipa parece constipar-se: desses três jogos na I Liga, os bracarenses só ganharam um (sacudiram dois empates seguidos). A única equipa invicta do campeonato segue eficaz (Dyego marcou dois em três remates, lidera a tabela dos melhores marcadores com mais dois do que Nani) e na frente, em igualdade pontual com o próximo adversário.

Sábado (20.30), o Dragão acolhe a cimeira de líderes: FC Porto e Sp. Braga partilham o comando com 21 pontos. O Rio Ave pode colar-se (se bater esta segunda-feira em casa o Nacional somará 20 pontos) e ultrapassar o Benfica (derrotado a toda a linha nesta jornada...), que segue com 19 pontos, mais dois do que o Sporting.