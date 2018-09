Duas primeiras jornadas da Taça da Liga já têm horários definidos

A Liga Portugal divulgou esta quinta-feira os horários da primeira e segunda jornadas da fase de grupos da Taça da Liga.

A primeira ronda jogar-se-á entre 14 e 17 de setembro, logo após a paragem para os jogos das seleções nacionais e antes do regresso da I Liga. O FC Porto recebe o Desp. Chaves às 20.30 de dia 14 (sexta-feira), o Benfica recebe o Rio Ave às 18.00 do dia seguinte e o Sporting joga no domingo em Alvalade com o Marítimo às 20.00.

A segunda jornada vai jogar-se a meio da semana, entre 30 de outubro e 1 de novembro, à exceção do Benfica - Paços de Ferreira, que vai disputar-se às 20.15 de 5 de dezembro (quarta-feira). No dia 31 de outubro, uma quarta-feira, o FC Porto recebe o Varzim às 19.00 e o Sporting o Estoril às 21.15.