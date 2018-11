Dragões confirmam holandês Bazoer a treinar com a equipa

O médio holandês Riechedly Bazoer, que chegou esta época ao FC Porto por empréstimo do Wolfsburgo, está a trabalhar com a equipa B, anunciaram os dragões esta sexta-feira no seu site oficial.

De acordo com uma notícia avançada pelo jornal O Jogo, o jogador enfrenta um processo disciplinar por se ter atrasado no regresso dos quatro dias de folga concedidos pelo treinador Sérgio Conceição no início de novembro, durante a paragem para os jogos das seleções. Uma situação que motivou a sua passagem para a equipa secundária enquanto aguarda as respetivas sanções.

Bazoer não tem sido muito utilizado por Sérgio Conceição, que só lhe concedeu três jogos na equipa principal, num total de 174 minutos, tendo marcado um golo na Taça da Liga frente ao Varzim.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No boletim clínico divulgado pelos dragões, apenas se encontra Aboubakar, que faz tratamento na sequência da intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo a que foi submetido.