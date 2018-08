Doumbia já está na Catalunha para assinar pelo Girona

Seydou Doumbia já aterrou no aeroporto de El Prat, em Barcelona, para reforçar o Girona, avançou esta terça-feira a TV3, citada pelo Mundo Deportivo.

O avançado internacional costa-marfinense de 30 anos não conta para José Peseiro no Sporting e está agora à espera que o clube da I liga espanhola, os leões e o seu representante encerrem a operação.

O diário desportivo escreve que os detalhes do negócio constituem um negócio, uma vez que os dois milhões de euros que recebia por temporada em Alvalade são considerados inegociáveis para o clube catalão, que está a contas com problemas de liquidez. A chegada do jogador a custo zero é, por isso, uma possibilidade.