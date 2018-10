Dortmund escorrega e já tem o Bayern à perna

O Borussia Dortmund viu este sábado chegar ao fim uma série de quatro vitórias consecutivas para a Bundesliga, ao ceder um empate 2-2, em casa, diante do Hertha Berlim. Um resultado que, à 9.ª jornada, mantém a equipa na liderança, mas agora com o Bayern Munique mais perto, depois de ter vencido na deslocação a Mainz.

No Signal Iduna Park, o Dortmund, que contou com Raphaël Guerreiro até aos 80 minutos, parecia ir construir mais um triunfo quando o jovem Jadon Sancho abriu o marcado, a passe de Mario Götze. Contudo, ainda antes do intervalo, Salomon Kalou conseguiu o empate, que relançou a partida.

A história repetiu-se na segunda parte, Sancho fez o seu quarto golo no campeonato, mas quando já parecia que os três pontos não escapavam aos da casa, eis que Zagadou derrubou Selke na área e Kalou repôs a igualdade na transformação do penálti.

Quem aproveitou esta escorregadela foi o Bayern Munique, que foi ao campo do Mainz vencer por 2-1. Mas não se pense que a equipa de Robert Kovac teve uma tarefa fácil. É verdade que Leon Goretzka, após passe de Kimmich, deu vantagem aos bávaros já perto do intervalo, mas logo após o recomeço da partida, Boetius conseguiu o empate.

Niko Kovac, treinador do Bayern lançou então Renato Sanches e Franck Ribèry aos 57 minutos, e colheu os frutos das substituições quando Lewandowski serviu Thiago Alcântara para o golo que permitiu o triunfo e a aproximação ao líder, que está agora à distância de dois pontos.

No entanto, o segundo lugar ainda não está seguro para o Bayern que este domingo pode ser utrapassado pelo Werder Bremen, que recebe Bayer Leverkusen, e em caso de vitória interpõe-se entre os dois rivais.

Jogos da 9.ª jornada:

Friburgo-Borussia Mönchengladbach, 3-1

Mainz-Bayern Munique, 1-2

Borussia Dortmund-Hertha Berlim, 2-2

Fortuna Düsseldorf-Wolfsburgo, 0-3

Hannover-Augsburgo, 1-2

Hoffenheim-Estugarda, às 17.30 horas

Este domingo

Nuremberga-Eintracht Frankfurt

RB Leipzig-Schalke

Werder Bremen-Bayer Leverkusen

