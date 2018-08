Guerreiro e Bruma na goleada do Dortmund sobre o RB Leipzig

Ainda sem o avançado português Bruma em campo (entrou apenas aos 85 minutos), o Leipzig adiantou-se no marcador decorrido apenas um minuto, por intermédio do francês Jean-Kevin Augustin.

No entanto, no final da primeira parte, o Leipzig já perdia por 3-1: aos 21 minutos, Mahmoud Dahoud empatou para a equipa da casa, aos 40 minutos, o austríaco Marcel Sabitzer marcou na própria baliza e, aos 43 minutos, o belga Axel Witsel, ex-Benfica, ampliou a contagem. Aos 90+1, Marco Reus fechou a contagem final, já com Raphael Guerreiro em campo (entrou aos 87').

O resultado mais folgado da primeira jornada permite ao Dortmund assumir o primeiro lugar da Bundesliga, com os mesmos três pontos do campeão Bayern Munique.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Noutro jogo da primeira jornada realizado este domingo, o Mainz derrotou o Estugarda por 1-0, terminando a primeira jornada no oitavo lugar.