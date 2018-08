Domingo especial em Villar Perosa: a estreia de Ronaldo pela Juventus

Cristiano Ronaldo no dia em que chegou a Turim para a apresentação

Em Itália chamam-lhe a alvorada de um novo mundo. O momento por que todos anseiam desde que foi confirmada a "transferência do século" para o futebol italiano. Fala-se da estreia de Cristiano Ronaldo pela Juventus, claro.

E o momento está prestes a chegar: este domingo, às 16:00 horas portuguesas, o avançado português vai jogar pela primeira vez com a camisola da Vecchia Signora, na tradicional festa de início de época que o clube de Turim organiza no pequeno município de Villar Perosa, onde a família Agnelli se instalou ainda no século XIX.

Ali, no sopé dos Alpes, 40 quilómetros para fora de Turim, a Juventus organiza anualmente uma partida entre a equipa principal e a equipa primavera (sub-23), que serve para subir o pano sobre a época desportiva de forma familiar, entre amigos e caras conhecidas da poderosa família de industriais que gere os destinos da Juventus e da Fiat.

É nesse ambiente "intimista", em Villar Perosa, que Cristiano Ronaldo vai viver o seu primeiro jogo como futebolista da Juve, um mês depois de ter sido oficialmente selada a sua transferência desde o Real Madrid, por algo mais do que 100 milhões de euros.

A "Ronaldomania" já tomou conta de Turim © REUTERS/Massimo Pinca

Mas, claro, o momento histórico da estreia do português faz com que este ano a festa de família da Juventus atraia mais interesse do que nunca. E Villar Perosa prepara-se para uma enchente de gente interessada em viver de perto o primeiro jogo de CR7 como bianconero.

Segurança máxima e nada de álcool

O pequeno estádio de cinco mil lugares com o nome do ex-internacional italiano Gaetano Scirea tem há muito lotação esgotada, para albergar mais gente do que aquela que vive neste município de pouco mais de quatro mil habitantes. E a segurança não está descurada: desde este sábado que está proibida a venda de álcool, a circulação foi fechada em várias ruas, foi criada uma zona vermelha de segurança máxima e mais de 600 seguranças e polícias vão estar a vigiar a par e passo todos os acontecimentos em redor da estreia de Cristiano Ronaldo.

O clube chegou a ponderar a mudança do evento para o Allianz Stadium (o estádio da Juventus), mas a família Agenlli optou por manter o cenário bucólico para proporcionar a Ronaldo o tratamento próximo com os habituais adeptos de Villar Perosa.

"A presença de Cristiano dá maior visibilidade ao evento e pode ser um balão de oxigénio para a nossa economia", comenta o edil da pequena vila dos arredores de Turim, Marco Ventre, que tem sido inundado com pedidos de bilhetes ou uns simples minutos com Ronaldo.