Dois árbitros espanhóis no duplo duelo luso-germânico

Parece que foi pensada ao milímetro a estratégia de nomeações dos árbitros para o duplo duelo luso-germânico da 1.ª jornada da Liga dos Campeões.



Nesta terça-feira o FC Porto defronta, na Alemanha, o Schalke com o jogo a ser apitado pelo cidadão espanhol Jesús Gil Manzano, que na passada temporada esteve na vitória do Basileia no Estádio da Luz por 2-0.



Nesta segunda-feira ficou a saber-se que para o segundo duelo luso-germânico novo árbitro espanhol. Mateu Lahoz vai estar no Benfica-Bayern de quarta-feira, ele que é considerado como o amigo de José Mourinho, não só por ter sido elogiado pelo treinador português como nos jogos que apitou do Real Madrid, na era do português, o pior que os merengues obtiveram foi um empate em 12 partidas. E já no Chelsea, Mourinho visitou Alvalade e venceu por 1-0, com o árbitro a ser Lahoz.