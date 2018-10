Diogo Sousa, Elves Baldé e o regressado Wendel no treino do Sporting

Uma vitória tranquila do leão no dia em que Mané voltou a jogar futebol

O treino desta segunda-feira da equipa do Sporting ficou marcado pelo regresso de Wendel, que voltou a trabalhar sem limitações depois da lesão sofrida a 16 de setembro quando foi atingido por um jogador do Marítimo num jogo da Taça da Liga, e das chamadas aos trabalhos do guarda-redes Diogo Sousa e do avançado Elves Baldé, do plantel de sub-23.

Inaptos para a competição continuam Bas Dost, Jérémy Mathieu, Rodrigo Battaglia e Luís Maximiano.

Depois do triunfo sobre o Marítimo no sábado, os leões preparam a deslocação à Ucrânia para defrontar o Vorskla Poltava, em partida agendada para as 17.55 de quinta-feira e a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Para a manhã desta terça-feira (10.00) está marcada mais uma sessão de trabalho na Academia do clube, em Alcochete, à porta fechada.