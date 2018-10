Dinheiro da multa do Jubas afinal já não vai para o IPO

A mascote do Sporting, de nome Jubas, foi multada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 479 euros por ter aparecido na zona das entrevistas rápidas da Sport TV, após o jogo frente ao Marítimo. Ora, como o Jubas não tinha dinheiro para pagar a multa, os leões criaram uma campanha para o ajudar. Depois, a multa foi levantada e o emblema leonino informou que o dinheiro angariado ia reverter para o nova ala pediátrica do IPO.

No entanto, tal já não irá acontecer. O clube, através da Fundação Sporting, queria fazer uma iniciativa junto das crianças no referido hospital e filmar o momento para depois passar no intervalo do jogo com o Boavista (este domingo), segundo soube o DN. Mas o IPO recusou. Contactada pelo DN o hospital explicou que o fez "em defesa das crianças e para as proteger da exposição pública".

O movimento de crowdfunding "Jubas Sem Cadastro" angariou até agora 768€, tendo os leões garantindo que doavam um euros por cada euros que fosse doado. Dinheiro esse que terá agora outro destino, que não o IPO.