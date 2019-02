Dínamo Zagreb. O clube que formou o melhor do mundo e que já acolheu vários portugueses

O Benfica vai lutar por um lugar nos quartos de final da Liga Europa com o Dínamo de Zagreb, o histórico clube croata que formou o melhor jogador do mundo da atualidade. Luka Modric é a grande referência dos leões azuis de Zagreb. Foi lá que o jogador do Real Madrid se fez jogador até ser vendido ao Tottenham por 20/30 milhões de euros (o valor certo é uma incógnita e levou mesmo o presidente do clube à prisão por alegado desfalque).

Apesar de ser a maior referência do clube, Modric não é idolatrado pelos adeptos da equipa. Ao que parece, quando era jovem o médio assumiu o amor pelo Hajduk Split, o maior rival do Dínamo, aquele com quem protagoniza o maior clássico croata, chamado de eternal derby (dérbi eterno). Mas Modric não é a única referência atual da formação do Zabreb. Foi lá que começou Tomislav Ivkovic, o guarda-redes que jogou no Sporting e que ficou na história do futebol por defender duas grandes penalidades a Maradona (uma na Taça UEFA, a outra no Mundial90).

Para perceber a importância que o clube tem na Croácia basta recuar uns meses e ver que dos 23 convocados da seleção croata que chegou à final do Mundial2018, 14 foram formados nos leões de Zagreb. Atualmente, Marko Pjaca (Fiorentina) e Miralem Pjanić (Juventus) são as mais recentes pérolas do clube a chegar ao topo europeu.

Na Luz também há ex-Zagreb. Krovinovic está no Benfica desde 2017, fez parte da formação no Dínamo e deixou um aviso nas redes sociais: "Contra o meu ex-clube, na minha cidade. PS: sobre os bilhetes... não tenho"

Já mudou de nome três vezes e domina o campeonato

O Dínamo de Zagreb foi fundado a 26 de abril de 1945, após um fusão de dois clubes de Zagreb e desde então já viu o seu nome ser alterado várias vezes. Após a Segunda Guerra Mundial e a ascensão ao poder do Partido Comunista da Jugoslávia, três clubes de futebol muito populares em Zagreb (HAŠK, Građanski Zagreb, Concórdia) foram dissolvidos, e um novo clube foi criado a partir da junção dessas equipes, em 26 de abril de 1945. Em 2000 fixou-se como Gradjanski Nogometni Klub Dinamo Zagreb.

A liga croata (Prva HNL) foi criada em 1992, depois de consumada a independência da Croácia. Desde então o clube já foi campeão por 19 vezes, num domínio sem precedentes no futebol croata. Chegou a ser campeão 11 anos seguidos. Em 2015 o clube foi campeão com cinco jogadores portugueses: Eduardo, Ivo Pinto, Paulo Machado, Gonçalo Santos e Wilson Eduardo.

Sim, o clube já acolheu vários portugueses. Tonel, Eduardo, Paulo Machado, Gonçalo Santos, Ivo Pinto e Wilson Eduardo foram alguns dos jogadores que alinharam no clube. Paulo Machado foi o que esteve mais tempo nos azuis de Zagreb e aquele que criou maior ligação com os adeptos.

Azuis de Zabreb têm um leão como mascote

A mascote do clube é um leão, Maksi, alusivo ao estádio da equipa, o Maksimir, nome do bairro onde está localizado. O animal representa força e resistência, essenciais para a conquista da independência croata em 1992. O leão usa camisola e calções azuis.

Em 2015 o clube foi abalado com a notícia da prisão do então presidente Zdravko Mamic, por suspeita de desfalque, suborno e evasão fiscal. Considerado o homem mais poderoso do futebol croata, já tinha sido preso juntamente com o irmão e o treinador do Dínamo Zagreb, Zoran Mamic, por alegado desfalque, apropriação de fundos e evasão fiscal de mais de 30 milhões de euros. Um dos casos envolvia a transferência de Luka Modric do Dínamo para os ingleses do Tottenham.

Agora é liderado por Mirko Barišić, um ex-jogador e empresário croata. Foi vice-presidente do clube de 1967 a 1970, membro da presidência de 1989 a 1991, presidente do clube de 1990 a 1991 e agora outra vez.

A equipa é orientada pelo antigo internacional croata Nenad Bjelica e tem o médio espanhol Dani Olmo, o médio defensivo Ivan Sunjic, o extremo Mislav Orsic e o avançado Bruno Petkovic como algumas das principais figuras. Atualmente lidera a liga croata, com 14 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Osijek. Na Europa, esta época, a equipa croata caiu no play off final de acesso à Liga dos Campeões, frente aos suíços do Young Boys, perdendo em casa por 2-1 depois de ter empatado na Suíça a 1-1.

Remetido para a Liga Europa, o Dínamo Zagreb teve uma fase de grupos invicta, vencendo o grupo D, onde estava também o Fenerbahçe, com quatro vitórias e dois empates. Nos 16 avos de final, os croatas eliminaram o Plzen, da República Checa, dando a volta a uma derrota por 2-1 na primeira mão com um 3-0 em Zagreb.

Benfica em vantagem nos confrontos

O Benfica impôs-se na única eliminatória em que mediu forças com o Dínamo, na ronda inaugural da extinta Taça das Taças de 1980/81, na sequência de um empate 0-0 em Zagreb e de um triunfo por 2-0 em Lisboa, com golos de Nené e do brasileiro César, numa edição em que chegou às meias-finais da prova.

As duas equipas só se defrontaram mais uma vez, na fase de grupos da Taça UEFA de 2004/05, antecessora da Liga Europa, de novo no Estádio da Luz e igualmente com um desfecho de 2-0 favorável aos portugueses, graças aos golos marcados pelo croata Tomo Sokota e Simão Sabrosa, numa época que o rival Sporting chegou à final, perdida por 3-1 frente ao CSKA Moscovo, em pleno Estádio José Alvalade.

O treinador do Dínamo Zagreb considerou esta sexta-feira que o Benfica é "um gigante do futebol europeu", mas assumiu a vontade de conseguir um bom resultado na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, na Croácia. "O nosso objetivo é jogar bem, num estádio cheio, e tentar obter um bom resultado na primeira mão. Depois, queremos fazer o melhor resultado possível na segunda mão, em Portugal", disse Nenad Bjelica, em declarações ao site da UEFA, pouco depois do sorteio dos oitavos de final da segunda competição europeia de clubes.

Bjelica, que assumiu o comando da equipa croata esta época, afirmou que o Benfica "é um gigante do futebol europeu, uma equipa rápida e muito difícil", mas considerou que o Dínamo Zagreb tem hipótese de chegar aos 'quartos'. "Temos as nossas hipóteses e podemos aspirar a um bom resultado, mesmo sabendo que não será fácil. Eles não nos vão subestimar, especialmente se viram o nosso último jogo", afirmou.