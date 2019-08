Diego Forlán anuncia fim da carreira aos 40 anos

Gigante Peter Crouch pendura as botas aos 38 anos

"Decidi deixar de jogar futebol de forma profissional", disse Forlán, numa entrevista ao canal uruguaio Telemundo, revelando não ter sido uma decisão fácil, até porque até há poucas semanas teve propostas de clubes.

Forlán foi considerado o melhor jogador do Mundial 2010, na África do Sul e foi o melhor marcador da Europa em 2008/09, contando com passagens, entre outros, por Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid e Inter Milão.

Fora da Europa, o avançado começou a carreira no Danubio, no Uruguai, antes de se transferir para o argentino Independiente, do qual saiu para os red devils.

Na fase final da carreira, Forlán jogou no Internacional (Brasil), no Cerezo Osaka (Japão), Peñarol (Uruguai), Mumbai City (Índia) e Kitchee (Hong Kong).