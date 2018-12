Diego Costa vai para o Brasil para ser operado

Diego Costa, avançado do Atlético de Madrid, vai viajar esta semana para o Brasil para ser submetido a uma intervenção cirúrgica ao pé esquerdo.

Segundo o departamento médico dos colchoneros, o jogador tem apresentado dores há algumas semanas, um problema que surgiu devido a um traumatismo numa zona do pé onde há 12 anos foi operado.

Com um tempo de paragem estimado em dois meses, o avançado que no domingo jogou os 90 minutos no empate 1-1 do Atlético em Girona deverá passar a quadra natalícia no Brasil.

A intervenção cirúrgica será supervisionada pelos médicos do Atlético de Madrid.