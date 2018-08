Diaby será o terceiro maliano da história do Sporting. Lembra-se dos dois primeiros?

Ao assinar esta terça-feira pelo Sporting após três temporadas no Club Brugge, o avançado Abdoulay Diaby tornou-se o terceiro jogador do Mali da história do emblema leonino.

Antes do oitavo reforço para a equipa de José Peseiro, Salif Keita e Hadi Sacko representaram a bandeira maliana em Alvalade, com sortes bastantes distintas.

Sacko, hoje jogador dos Las Palmas (II Liga espanhola) por empréstimo dos ingleses do Leeds, foi contratado no verão de 2014 com apenas 20 anos, oriundo do Bordéus, tendo atuado sobretudo pela equipa B, pela qual somou 55 jogos e 10 golos.

No plantel principal, o extremo alinhou apenas em quatro partidas (nenhum golo) em 2014/15, todas para a Taça da Liga e sob o comando de Marco Silva, numa época em que Bruno de Carvalho tinha instruído o então treinador sportinguista a apresentar figuras secundárias na prova. Depois de meio ano de empréstimo ao Sochaux e de uma temporada cedido ao Leeds, acabou por se transferir em definitivo para o clube britânico em 2017.

Bem diferente foi o percurso do ponta de lança Salif Keita de leão ao peito. Chegou ao clube proveniente do Valência no verão de 1976 (para substituir Héctor Yazalde), à beira de completar 30 anos e carregando o estatuto de primeiro Bola de Ouro Africano (1970).

Em três temporadas em Alvalade (1976/77 a 1978/79), somou 77 jogos e 33 golos. Conquistou a Taça de Portugal em 1977/78, tendo levantado o troféu na qualidade de capitão de equipa após vitória por 2-1 sobre o FC Porto, na finalíssima.