Seleção já está em Lisboa

Os jogadores da seleção nacional começaram, por volta das 20.30, a abandonar o Aeroporto Umberto Delgado, não sem pararem saída para darem autógrafos e tirarem fotografias com os muitos adeptos que os esperavam.

Largas dezenas de adeptos aguardaram ansiosamente a chegada da seleção portuguesa durante várias horas. Vestidos a rigor, com muitas bandeiras, cachecóis e camisolas da equipa portuguesa, os adeptos foram fazendo a festa, apesar da eliminação de ontem frente ao Uruguai (1-2), nos oitavos de final do Mundial 2018, e do atraso no voo que transportou a comitiva nacional.

O voo da seleção deveria ter aterrado em Lisboa a meio da tarde mas foi uma das várias ligações atrasadas devido à sobrecarga do Aeroporto Humberto Delgado.