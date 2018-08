Chaves ganha e mantém Portimonense a zeros

A equipa de Daniel Ramos recompôs-se do massacre no Estádio do Dragão, onde foi goleado por 0-5 pelo campeão FC Porto na jornada inaugural da I Liga. Com a vitória por 2-0, mantém a formação de Folha no fim da tabela, com duas derrotas pelo mesmo resultado (no arranque, perdeu em casa, 0-2, com o Boavista).

Em Chaves, Marcão, de penálti (27'), colocou os transmontanos na frente, dando mais ar para a equipa respirar. Logo a seguir, Perdigão (31') fechou o resultado.

E se o Chaves soma os primeiros (três) pontos na I Liga, o Portimonense continua sem pontuar.