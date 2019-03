Desp. Aves vence Boavista e soma quarta vitória na segunda volta

O Desp. Aves conquistou esta sexta-feira a sua quarta vitória na segunda volta da I Liga, depois de três na primeira, ao bater em casa o Boavista por 2-0, na abertura da 24.ª jornada.

Vítor Costa, aos 71 minutos, com a ajuda de um 'frango' do guarda-redes Bracali, e Jorge Felipe, aos 79, apontaram os tentos do conjunto comandado por Augusto Inácio, que não tinha triunfado nas duas últimas rondas.

O conjunto da Vila das Aves subiu, provisoriamente, ao 12.º lugar, com 25 pontos, apenas menos um do que o Boavista, 11.º, que não perdia há quatro jogos (três vitórias, todas em casa, e um empate).