Desp. Chaves-Feirense. Duelo de últimos classificados acaba sem golos

Os dois últimos classificados da I Liga à entrada para a 15.ª jornada, Desp. Chaves e Feirense, empataram sem golos esta quinta-feira, no primeiro de três jogos do campeonato no dia de hoje,

Em Chaves, os dois "aflitos" acabaram por confirmar a tendência de marcarem poucos golos. O Feirense tem oito golos marcados em 15 jogos e é a equipa que menos marca na I Liga, juntamente com o Marítimo (também oito). Logo a seguir nesta lista vem o Desp. Chaves, que continua no último lugar, com oito pontos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O empate acaba por ser mais favorável aos visitantes, que chegam assim aos 11 pontos, os mesmos de Desp. Aves (joga hoje com o FC Porto) e Marítimo. Assim, o Feirense está a 4 do 14.º classificado Tondela e continua três pontos à frente do Desp. Chaves, que falhou a chegada a este "comboio" de equipas.

O Desp. Chaves vinha de oito derrotas consecutivas para a I Liga e a última vitória data de 21 de setembro, 2-1 ao Boavista. Por seu lado, o Feirense ganhou nas duas primeiras jornadas e nunca mais voltou a conquistar os três pontos. O último triunfo foi no campo do V. Guimarães (1-0), a 20 de agosto.