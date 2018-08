Chaves a dobrar na Taça. O caso insólito do sorteio da 1.ª eliminatória

Treinador do Desp. Chaves quer "somar pontos" no Dragão

Um caso insólito marcou o sorteio da 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, que decorreu ao início da tarde desta sexta-feira no auditório 2 da Cidade do Futebol, em Oeiras.

No evento em que 112 clubes - 71 do Campeonato de Portugal e 41 dos distritais - conheceram a sorte, o mais sortudo foi o Desportivo da Chaves... que poderá apresentar duas equipas. Além da equipa principal, que pertence à SAD, joga na I Liga e deverá entrar em cena apenas da 3.ª eliminatória, o emblema transmontano tem uma equipa B, à qual dá o nome de equipa satélite, que esta sexta-feira ficou a saber que vai visitar o Vinhais, dos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Bragança.

Devido a este caso anormal no futebol português - as equipas B não participam nas taças - o DN procurou esclarecimentos junto de fonte oficial do Desportivo de Chaves, que também se mostrou surpreendida: "O nosso entendimento é de que a equipa satélite não participa nesse evento. A equipa satélite pertence à SAD, mas a SAD nasce através do clube. Vamos ver. Já informámos a Associação de Futebol de Vila Real e pedimos esclarecimentos."

Fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol, porém, confirmou ao nosso jornal que a situação é legal: "A equipa que foi sorteada é do clube. Assim como participa no Campeonato de Portugal, também participa na 1.º eliminatória da Taça de Portugal. As exceções são as equipas B, mas esta equipa não funciona como equipa B, mas sim como equipa do clube. O Marítimo B, por exemplo, não participou no sorteio porque pertence à SAD do Marítimo."

No entanto, existirá sorteio condicionado para que as duas equipas não se defrontem... enquanto isso for possível. Ou seja, poderão defrontar-se, mas somente na final. "Os Clubes Patrocinadores e Patrocinados podem participar na Taça de Portugal, devendo ser tomadas medidas nos sorteios, de modo a evitar o seu emparelhamento numa eliminatória, enquanto tal for possível", refere o artigo 7.º do Regulamento de acordos de patrocínio com os clubes satélite, exposto no site da FPF.

1.ª eliminatória, marcada para 9 de setembro:

Série A

SC Vianense (D) - Gil Vicente

Vilaverdense FC - Caçadores Taipas

SC Maria Fonte - GD Mirandês

FC Vinhais (D) - GD Chaves

AD Limianos - SC Valenciano (D)

CDC Montalegre - J. Pedras Salgadas

Merelinense FC - Vieira SC (D)

Série B

GD Joane (D) - AD Fafe

CD Trofense - FC Vizela

Amarante FC - AD Oliveirense

SC Vila Real (D) - GDU Torcatense

FC Pedras Rubras - SC Mirandela

AR São Martinho - AD Machico (D)

FC Felgueiras 1932 - Vila Flor SC (D)

Série C

Gondomar SC - Leça FC

FC Cesarense - SC Mêda

CD Cinfães - SC Espinho

SC Coimbrões - SC Rio Tinto (D)

CF União Madeira - Lusitânia Lourosa

Valadares Gaia FC (D) - USC Paredes

SC Lamego (D) - SC Régua (D)



Série D

FC Pampilhosa (D) - FC Oliv. Hospital

RD Águeda - GD Trancoso (D)

Anadia FC - SC Penalva Castelo

UC Eirense (D) - CD Gouveia (D)

Lus. Vildemoinhos - SC Beira-Mar (D)

AD Sanjoanense - AD Nogueirense-Coimbra

GDCRS Vila Silgueiros (D) - GD Gafanha

Série E

CU Idanhense (D) - UFCI Tomar (D)

Clube Condeixa (D) - AD Mação

GDV Sernache (D) - CD Alcains

Sertanense FC - Ass. Beneditense CD (D)

Benf. Castelo Branco - UD Leiria

ARC Oleiros - CD Fátima

GR Amigos Paz (D) - CD Torres Novas (D)



Série F

GS Loures - CD Portalegrense 1925 (D)

SC Lourinhanense (D) - GD Peniche

SU 1.º Dezembro - SU Sintrense

UD Vilafranquense - Caldas SC

SG Sacavenense - FC Alverca

SCU Torreense - ACDR Coutada (D)

GDR Gafetense (D) - CF Santa Iria



Série G

CD Rabo Peixe (D) - CO Montijo

SC Angrense - SC Marítimo-Graciosa (D)

Casa Pia AC - Graciosa FC (D)

SC Ideal - Real SC

CD Pinhalnovense - FC Vale Formoso (D)

Oriental - FC Barreirense (D)

SC Praiense - Redondense FC

Série H

FC Ferreiras - Lusitano GC (D)

Amora FC - Louletano DC

SC Mineiro Aljustrelense (D) - CD Praia Milfontes (D)

SC Olhanense - Silves FC (D)

União SC (D) - CF Vasco Gama

Juventude SC (D) - CF Armacenenses

SR Almancilense (D) - Moura AC