Derrota, expulsão e lesão: a estreia infeliz de Henry no Mónaco

A estreia de Thierry Henry como treinador principal do Mónaco não trouxe melhor sorte para a equipa do Principado na liga francesa. O sucessor de Leonardo Jardim saiu derrotado na visita a Estrasburgo e os monegascos caíram para o penúltimo lugar da tabela, após um jogo em que tudo correu mal.

Sem o português Rony Lopes (lesionado) no onze, o Mónaco viu Adrien Thomasson dar vantagem ao Estrasburgo logo aos 17 minutos, num lance em que o guarda-redes Seydou Sy podia ter feito melhor. Pouco depois, o cenário piorou para Henry, que viu o colombiano Radamel Falcao ter de sair, por lesão.

Na segunda metade, o avançado Grandsir foi expulso apenas dois minutos após entrar em campo, aos 66'. E o Estrasburgo aumentou a vantagem por Mothiba, aos 84'. O Mónaco reduziu de penálti, pelo belga Tielemans, aos 89'.

Esta foi a quarta derrota consecutiva da equipa monegasca no campeonato e a sexta em dez jornadas.

O Lille, com José Fonte a titular no centro da defesa, reforçou o segundo lugar com uma vitória no campo do Dijon (2-1). A equipa que tem o português Luís Campos como diretor geral está a oito pontos do imparável PSG.

Resultados da 10.ª jornada da Ligue1

Lyon-Nimes, 2-0

Paris SG-Amiens, 5-0

Stade de Reims-Angers, 1-1

Estrasburgo-Monaco, 2-1

Nantes-Toulouse, 4-0

Dijon-Lille, 1-2

Cae-Guingamp, 0-0

Montpellier-Bordéus, domingo, às 14.00

Saint-Étienne-Rennes, domingo, às 16.00

Nice-Marselha, domingo, às 20.00

