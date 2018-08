Dérbi sem Bas Dost? Holandês tem problema muscular

Más notícias para José Peseiro a quatro dias do dérbi com o Benfica, na Luz. Bas Dost, o grande goleador leonino das últimas épocas, não treinou e tem uma problema muscular na coxa direita, o que o deve afastar do jogo com o eterno rival.

Bas Dost fez apenas treino de ginásio e obriga assim o técnico a pensar noutras soluções. Recorde-se que o ponta de lança holandês saiu lesionado ao intervalo do Sporting-V. Setúbal e, no final da partida, Peseiro revelou que ele tinha apresentado queixas já nos exercícios de aquecimento.

Quem já treinou esta terça-feira com os novos colegas foi o reforço Abdoulaye Diaby, o avançado maliano contratado ao Club Brugge.

Também o jovem Miguel Luís e o experiente brasileiro Bruno César, que estavam em recuperação de lesões, trabalharam no relvado com os restantes elementos do grupo.