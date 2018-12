Dérbi londrino de loucos. Seis golos e vitória do Arsenal sobre o Tottenham

Uma bela tarde de futebol para quem resolveu ir ao estádio ver o dérbi londrino da 14.ª jornada da Premier League. Seis golos e muita emoção num jogo em que o Arsenal venceu o Tottenham, por 4-2.

No primeiro dérbi entre gunners e spurs sem Arséne Wenger desde 1996 não deixou a desejar. Foram noventa e seis minutos de bom futebol e jogado a um ritmo alucinante, com constantes mudanças no marcador. Aos dez minutos o Arsenal já vencia graças a um golo de Aubameyang, de grande penalidade.

Mas no regresso dos balneários, o Tottenham deu a volta ao resultado, na sequência de dois lances de bola parada. O empate chegou pela cabeça de Eric Dier. O ex-jogador do Sporting bateu Leno e mandou calar os adeptos, a maioria do Arsenal que jogou em casa. Depois do sururu gerado por Dier, os spurs fizeram o 2-1 de grande penalidade. Harry Kane não desperdiçou e deu novo alento ao Tottenham.

Foi então que Unai Emery lançou Lacazette e Ramsey na partida e a equipa de Pochettino foi sendo encostada atrás. Aos 56 minutos Aubameyang - já é o melhor marcador da Premier League - num grande remate fez o empate e relançou a partida. Depois Lacazette e Torreira ainda bateram Loris e fizeram o 4-2 final.

O Arsenal somou assim os três pontos e a igualou o Tottenham no quarto lugar, com 30 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Chelsea venceu o Fulham, por 2-0, com golos do espanhol Pedro (4 minutos) e de Ruben Loftus-Cheek (82), e subiu ao terceiro lugar da Premier League.

Veja aqui como está a classificação da Premier League ao fim de 14 jornadas.