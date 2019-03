Depois do 'hat trick' ao Atlético, Ronaldo descansa... para a seleção

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, poupou Cristiano Ronaldo da deslocação a Génova, no domingo, em jogo da 28.ª jornada do Calcio. "Ronaldo precisa de descansar. "Ele vai disputar dois jogos com a sua seleção e não fazia sentido arriscar a sua utilização frente ao Génova. É melhor que descanse", disse Allegri, em conferência de Imprensa.

Ronaldo vai assim chegar mais "descansado" à seleção na segunda-feira, ele que regressou aos convocados de Portugal depois de ter pedido um tempo para se adaptar à sua nova vida em Turim. O capitão português falhou toda a qualificação para a Taça das Nações, mas vai regressar agora para o apuramento para o Euro2020.

Questionado sobre se teme um eventual castigo a Ronaldo, por causa dos polémicos festejos depois da vitória sobre os colchonero, o técnico italiano não teve dúvidas na resposta: "Claro que não! Toda a gente que estava no estádio, fosse no relvado ou nas bancadas, festejou de forma diferente. Então teriam de castigar as 42 mil pessoas que estavam no estádio, é a apenas uma celebração. Não tememos qualquer suspensão."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A Juventus alcançou uma reviravolta histórica frente ao Atlético Madrid, para a Champions, com os três golos de Ronaldo, mas o técnico alertou que esse desafio já faz parte do passado: "Neste momento temos de recuperar o equilíbrio. Na terça-feira fizemos algo especial, mas agora temos que nos focar no campeonato."

"Sou campeão do Mundo, mas ele [Ronaldo] venceu-me há três anos no Europeu"

Blaise Matuidi considera que Ronaldo foi "excecional" no jogo entre a Juventus e o Atlético Madrid. Em entrevista à plataforma DAZN, o médio francês fez elogios ao português, cujo hat-trick colocou a formação italiana nos quartos de final da Liga dos Campeões. "Temos o jogador mais forte. Estamos felizes com tudo o que ele faz, divertimo-nos a jogar juntos e espero que continue assim. Fez um jogo excecional contra o Atlético, mas o que demonstra a excelência dele é o método de trabalho diário, o que faz nos treinos. Surpreende-me todos os dias porque trabalha mais do que os outros e deixa-me a pensar que não chegou a um nível tão alto para nada", afiançou.

Mas há uma coisa em Ronaldo, que o francês não esquece: a derrota de França frente a Portugal na final do Euro2016: "Sou campeão do Mundo com orgulho, mas ele [Ronaldo] venceu-me há três anos no Europeu, por isso não posso gabar-me muito..."