Depois de Rui Patrício e Adrien, agora é a NOS a desmentir Ricciardi

Menos de 24 horas depois de José Maria Ricciardi ter revelado esta quarta-feira, em debate na TVI com os outros cinco candidatos à presidência do Sporting, que teve acesso a informações relativamente a contratos televisivos por parte da NOS, a administração da operadora televisiva negou ter fornecido informações ao banqueiro.

"A Administração da NOS informa que o seu relacionamento com qualquer instituição é feito exclusivamente com os órgãos sociais em exercício em cada momento. Nunca a Administração da NOS reuniu e muito menos forneceu qualquer tipo de informação, a qualquer candidato ou potencial candidato", garantiu a NOS em comunicado enviado às redações.

Durante as últimas semanas, também os ex-capitães da equipa de futebol Rui Patrício e Adrien Silva já tinham desmentido o candidato da lista B acerca de outros temas.

O guarda-redes negou ter contado a Ricciardi que Frederico Varandas que Frederico Varandas se trancou no departamento médico aquando do ataque na Academia de Alcochete e depois "apareceu a rir". "Não prestei qualquer tipo de declaração sobre os acontecimentos em Alcochete a nenhum dos candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal, por essa razão sou eu a esclarecer e a lamentar a mentira que foi proferida em meu nome, de acordo com o debate realizado ontem entre dois candidatos à presidência do Sporting na Sporting TV", esclareceu o guardião do Wolverhampton na sua conta de Instagram.

Já esta terça-feira, depois de Ricciardi ter dito que o regresso de Adrien Silva estava bem encaminhado, o jogador do Leicester também recorreu às redes sociais para fazer um desmentido. "Na sequência das notícias que vieram a público, venho referir que apesar da minha vontade de regressar um dia ao Sporting ser algo que todos saibam, é falso que tenha assumido qualquer tipo de compromisso com qualquer candidato. Apesar de ter sido contactado diversas vezes por vários candidatos, o meu Presidente é só um, chama-se Sporting", assegurou o médio.

Candidatura de Ricciardi reage à NOS

Entretanto, a candidatura de José Maria Ricciardi reagiu ao desmentido na NOS, num comunicado divulgado pelo Record. "As informações sobre o contrato entre a NOS e o Sporting são factuais e correctas, resultam do cruzamento de várias fontes conhecedoras do negócio e das implicações para o clube. A lista B divulgou essa informação há já um mês, tendo voltado ao assunto em várias circunstâncias, para melhor esclarecimento dos sócios, numa altura em que terão de escolher a futura direção do clube. Estranhamos a necessidade de a NOS afirmar agora, um mês depois da revelação dos factos, que não prestou essa informação. Muito em breve a realidade confirmará os factos", justificou a lista do banqueiro.