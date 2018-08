Depois de pedir "respeito", Mourinho diz que é "dos melhores do mundo"

epa06977418 Manchester United manager Jose Mourinho reacts after the English Premier League soccer match between Manchester United and Tottenham at the Old Trafford in Manchester, Britain, 27 August 2018. EPA/PETER POWELL

A conferência de imprensa de José Mourinho depois da derrota caseira do Manchester United frente ao Tottenham (0-3), que confirmou o pior arranque de época do português e a pior dos red devils desde 1992, ficou marcada pelo momento em que o treinador pediu "respeito" aos jornalistas, lembrando os seus três títulos da Premier League (todos ao serviço do Chelsea e divididos por duas passagens). Esta sexta-feira, Mou defendeu o seu currículo e afirmou ser um "dos melhores treinadores do mundo".

"Sou treinador de um dos maiores clubes do mundo, mas sou também um dos melhores treinadores do mundo", afirmou o special one, acrescentando, em declarações reproduzidas pela BBC, que o segundo lugar no campeonato inglês da época passada (City e Guardiola foram campeões) foi dos "maiores feitos" da sua carreira.

Questionado se continuaria a ser um treinador de topo se não ganhasse nenhuma Premier League com o Manchester United, o respondeu sem dúvidas: "claro". Citou ainda, dentro do mesmo assunto, o filósofo alemão Georg Hege (viveu entre 1770 e 1831)l: "Alguma vez perderam tempo a ler o filósofo Hegel? Ele disse: 'A verdade está no todo. É sempre no todo que está a verdade'".

"Também perguntam estas coisas ao treinador que acabou em terceiro na Premier League? Ou ao treinador que acabou em quarto ou quinto?", questionou José Mourinho.

"Tive grande sucesso a época passada e é isso provavelmente que vocês não querem admitir. Há duas épocas tivemos uma época fantástica porque ganhámos a Liga Europa e ganhámos porque era do nosso nível. Fomos a última equipa em Inglaterra a ganhar uma competição europeia. Já ganhei oito títulos, sou o único treinador que ganhou em Itália, Espanha e Inglaterra. E não foram pequenos títulos, mas títulos decentes, e o segundo lugar da época passada foi um dos meus maiores feitos no futebol", disparou Mourinho, defendendo novamente a sua carreira e o trabalho aos comandos do Manchester United.

No próximo domingo, e com o seu lugar a ser questionado por muitos, apesar de não haver, até agora, grandes indicações oficiais de uma possível saída de Manchester, Mourinho tem, à quarta jornada da Premier League, um jogo de importância máxima no campo do Burnley.