Oficial: Mathieu desfalca Sporting em Braga

Mathieu, com problemas físicos, teve que abandonar o jogo, em que o Sporting venceu os azeris do Qarabag por 2-0, na primeira jornada da Liga Europa, sendo então substituído aos 75 minutos por André Pinto.

Os leões avançaram este sábado com atualização do estado clínico do francês, mas também de Bas Dost e Wendel, "com os três jogadores inaptos para a competição", segundo nota na página do Sporting.

A equipa continuou este sábado a preparar a visita de segunda-feira ao Sporting de Braga, para a quinta jornada da I Liga de futebol, em jogo que terá início na Pedreira de Braga às 20:15 e que encerrará a ronda.

No domingo, o treinador José Peseiro orientará nova sessão de treino, às 10.00 na Academia de Alcochete, antes da habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo, às 15.00, no Estádio de Alvalade.