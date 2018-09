Deco critica ausência de Soares na lista do FC Porto na Champions

O avançado brasileiro Tiquinho Soares, a recuperar de lesão, foi um dos jogadores a ficar de fora da lista de inscritos do FC Porto na Liga dos Campeões.

Contudo, até porque o jogador poderá estar apto a tempo de participar em alguns jogos da Champions, o antigo jogador dos dragões e agora empresário Deco mostrou-se crítico nas redes sociais. "Continua a trabalhar, irmão... Nem sempre o respeito é mútuo, mas seguimos em frente", escreveu o ex-internacional português nas redes sociais. Entretanto, Deco apagou a publicação.

Além de Soares, também ficou de fora o central Mbemba, reforço para esta temporada, também devido a lesão. Na lista, também não constam os nomes do guarda-redes Fabiano, do lateral direito João Pedro e do avançado Marius.

O FC Porto integra o grupo D da Liga dos Campeões, juntamente com os alemães do Schalke 04, os russos do Lokomotiv Moscovo e os turcos do Galatasaray.

Inscritos do FC Porto na Liga dos Campeões

- Guarda-redes: Casillas, Vaná e Diogo Costa*;

- Defesas: Maxi Pereira, Éder Militão, Felipe, Alex Telles, Jorge, Chidozie* e Diogo Leite*;

- Médios: Óliver, Herrera, Danilo, Bazoer, Otávio, Sérgio Oliveira e Bruno Costa*;

- Avançados: Hernâni, Brahimi, Aboubakar, Marega, Corona, Adrián López e André Pereira.



*inscritos pela lista B