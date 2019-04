Danny Rose abre a alma sobre o racismo: "Não vejo a hora de virar costas ao futebol"

Numa altura em que o futebol volta a ser palco de polémicas que têm o racismo como pano de fundo - como aquela que envolve a nova joia da Juventus Moise Kean e a infeliz reação do defesa Leonardo Bonucci -, o internacional inglês Danny Rose resolveu abrir a alma publicamente para, num registo tão revoltado quanto resignado, apontar o dedo aos responsáveis do futebol pela falta de medidas efetivas na luta contra o racismo.

O lateral esquerdo do Tottenham e da seleção inglesa tem também ele um histórico de situações em que foi vítima de abusos racistas por parte de adeptos que, tal como aconteceu a Kean no Cagliari-Juventus, lhe dedicaram gritos a imitar o som de macacos em vários estádios pelo mundo. A última delas foi na partida entre Montenegro e Inglaterra da fase de qualificação para o Europeu 2020, na qual vários jogadores ingleses negros foram presenteados com esses sons - o que motivou a abertura de um processo pela UEFA à Federação de Montenegro e cuja decisão será conhecida a 16 de maio.

Danny Rose, no entanto, não está à espera de ver grandes sanções aplicadas àquela federação dos Balcãs. Aos 28 anos, com várias épocas na elite do futebol, o jogador não acredita na real vontade da modalidade em lutar contra o racismo. "Quando as multas aplicadas são iguais àquilo que provavelmente eu gastaria numa saída à noite em Londres, o que podemos esperar?", interrogou o lateral, citado pela imprensa inglesa, no final do encontro entre o Tottenham e o Crystal Palace que assinalou a estreia de Wembley como a nova casa dos spurs.

Habituado a ser uma voz ativa no universo maioritariamente fechado do futebol de elite, Danny Rose - que ainda antes do último Mundial 2018 abordou também publicamente a depressão que atravessou nessa temporada - disse estar "farto" de lidar com o racismo no jogo. "A forma como eu me preparo mentalmente para isto hoje em dia é pensar que já só tenho mais cinco ou seis anos de futebol profissional. Não vejo a hora de ver o futebol pelas costas", admitiu.

Traumas de um Sérvia-Inglaterra em 2012

Em Montenegro, a 25 de março, Danny Rose reviveu o trauma que já tinha experimentado na Sérvia, em 2012, então ao serviço da seleção sub-21 inglesa. "Começou logo no aquecimento, com os gritos de macaco. Depois, durante o jogo, fui atingido por duas pedras quando fui buscar a bola para lançamentos laterais e cada vez que toquei na bola ouvi os cânticos de novo. Estava furioso com aquilo, foi muito difícil concentrar-me", recordou.

No final, com uma vitória inglesa por 1-0 num ambiente hostil, seguiram-se mais incidentes, confrontos entre jogadores e Rose não resistiu a pontapear a bola, em fúria, para as bancadas. Foi expulso por isso. E ainda viu a federação sérvia acusá-lo de ser o "agente provocador" dos incidentes, ao mesmo tempo que negava quaisquer comportamentos racistas dos seus adeptos - a UEFA condenou a Sérvia a jogar um jogo dos sub-21 à porta fechada e aplicou 80 mil euros de multa.

Quase sete anos depois, vítima dos mesmos comportamentos em Montenegro, Danny Rose interrogou-se sobre o que mudou afinal, o que fizeram as organizações do futebol para melhorar a situação? "Vivemos um pouco uma farsa. O meu treinador é castigado com dois jogos de suspensão por criticar decisões do árbitro e confrontá-lo com isso. Mas um país pode escapar com uma multa não muito alta por comportamentos racistas. É o que temos nesta altura. Há muita política no futebol. Enquanto não tivermos uma sanção realmente dura, não podemos esperar mudanças", criticou o internacional inglês.

Danny Rose vítima dos adeptos do Montenegro em partida da fase de qualificação para o Euro 2020 © Action Images via Reuters/Carl Recine

As palavras de Rose chegam numa semana em que também em Itália o tema do racismo voltou à ordem do dia, depois do avançado italiano Moise Kean, da Juventus, ter sido racialmente acusado por gritos dos adeptos do Cagliari. No final da partida, o colega de Kean na Juventus Leonardo Bonucci sugeriu que o jovem avançado teria uma percentagem da culpa, por ter festejado o golo que marcou em frente aos adeptos contrários, de braços abertos. Palavras que motivaram um mar de críticas, inclusive de alguns jogadores negros no ativo, como Raheem Sterling, do Manchester City, um dos ingleses vítimas dos cânticos em Montenegro, e levou mesmo Bonucci a retratar-se dessas afirmações no dia seguinte, através das redes sociais