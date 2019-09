Danilo Pereira: "A margem de erro diminuiu"

Danilo Pereira admitiu esta quinta-feira que a seleção portuguesa tem a responsabilidade acrescida de vencer os dois próximos jogos de apuramento para o Euro 2020, frente a Sérvia e Lituânia. "Claro que a margem de erro diminuiu, mas a pressão em si não creio que esteja mais alta, porque nós, jogadores de alto nível, estamos sujeitos a essa pressão. A responsabilidade aumenta sim, mas a pressão não", afirmou o médio, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O jogador do FC Porto destacou ainda que Portugal "depende apenas de si" para ser primeiro classificado do Grupo B, preferindo encarar os desafios com sérvios e lituanos como "importantes e não como determinantes".

Para enfrentar os dois desafios, Portugal deverá utilizar um dos dois sistemas táticos que o selecionador Fernando Santos implementou desde que chegou à equipa das quinas, sendo que nenhum deles deixa o médio desconfortável. "São sistemas que temos vindo a trabalhar durante estes anos. Estamos bem ambientados aquilo que é a tática ou o sistema, seja em 4x4x2 ou 4x3x3. Para mim, não creio que haja muita diferença, porque no clube jogo em 4x4x2 e aqui alternamos. Não há um sistema que me sinta mais confortável, estou bem adaptado aos dois sistemas", declarou.

Sobre o empate (1-1) com os sérvios no arranque do apuramento, depois de outra igualdade (0-0) com a Ucrânia, Danilo frisou que não foi uma má exibição de Portugal, porém reconheceu que é necessária mais eficácia perante uma equipa que é "competente e sai bem em contra-ataque". "Não foi um jogo negativo, não conseguimos ter a eficácia que queríamos. Vamos tentar ser mais verticais, mais objetivos. A Sérvia é competente, sai bem em contra-ataque e é uma equipa muito direta", alertou.

Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e viaja até à Lituânia, na terça-feira, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.

A seleção, detentora do título europeu, segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B, com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e o Luxemburgo, segundo, com quatro. Com mais um jogo do que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro 2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no 'play-off', via Liga das Nações.