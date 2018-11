Danilo : "Estamo próximos do objetivo, que é passar aos oitavos de final"

Danilo ficou satisfeito com o triunfo frente ao Lokomotiv (4-1), que deixou a equipa a um ponto do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. "Foi um passo muito importante, mas não decisivo. Um passo muito positivo para as nossas aspirações. Estamos próximos do objetivo, que é passar aos oitavos", afirmou o médio, perspetivando já a receção ao Schalke 04: "É um adversário muito forte."

Quanto ao jogo, o médio admitiu, em declarações à Eleven Sports, que foi necessário fazer algumas afinações ao intervalo: "Estava a faltar um bocado de organização defensiva, sobretudo quando atacávamos. Estávamos a deixar muitos homens soltos e conseguiram sair em transições rápidas. Era isso que tínhamos de corrigir na segunda parte e conseguimos".

Também Óliver Torres em declarações na flash interview da TVI24 , após a goleada por 4-1 ante o Lokomotiv, em jogo do grupo D da 4.ª jornada da Liga dos Campeões falou do ataque ao primeiro lugar do grupo: " Vai ser difícil. O Schalke 04 e o Galatasaray são equipas muito boas. Temos de nos focar em fazer a nossa tarefa e tentar ganhar o próximo jogo, mas antes da Champions ainda há o Sp. Braga."

O jogador esoanhol voltou a fazer um bom jogo e agradeceu a confiança de Sérgio Conceição: "Obrigado ao mister e aos meus companheiros pela confiança que me dão. Trabalho todos os dias para poder ser melhor e ajudar mais a equipa. Quando o mister achar que devo ajudar a equipa dentro de campo tenho de ajudar e quando for de fora também. Ainda sou jovem e tenho muito para aprender. Estou a melhor, a crescer e todos os dias tento ser melhor do que ontem", revelou Óliver.

Manuel Fernandes, Semin e Eder

No final do encontro entre FC Porto e Lokomotiv, que ditou a eliminação do emblema russo da Champions, Manuel Fernandes, apontou à Liga Europa: "Mais uma vez o FC Porto conseguiu chegar ao golo cedo, sabíamos que seriam mais fortes aqui e acabámos por ver as nossas possibilidades irem por agua abaixo. Temos agora o próximo jogo e vai passar por aí o nosso rumo para a Liga Europa, vamos ter que nos focar no que ainda temos possibilidades."

O médio português saiu ao intervalo e o treinador explicou porque o tirou de campo. "O Manuel Fernandes saiu ao intervalo porque estava mal, a jogar abaixo do nível normal dele", atirou Yuri Semin, que viu assim o jogo: "Tivemos falta de velocidade na defesa. O FC Porto tinha muitos jogadores rápidos e ultrapassaram-nos muitas vezes em velocidade. Eles faziam contra-ataques velozes e criavam-nos sempre problemas. A Liga dos Campeões tem altíssimo nível e não perdoa os erros. Tivemos ocasiões para marcar, mas não tivemos equilíbrio entre a defesa e o ataque."

Já Eder considera que o FC Porto venceu o Lokomotiv Moscovo de forma justa. "FC Porto foi muito forte, cometeu poucos erros e nós pagámos bem caro os nossos. É um resultado um pouco pesado também porque não conseguimos aproveitar as nossas oportunidades", disse o avançado do Lokomotiv antes de elogiar a equipa portista: "Adversário com uma garra enorme à imagem do seu treinador."

O herói português do Euro 2016 saiu de campo ovacionado: "Foi muito bom voltar a Portugal e receber aquele carinho, pelo que agradeço o apoio."