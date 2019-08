Danilo e mais 22 para Krasnodar

Sérgio Conceição convocou 23 jogadores para o encontro frente ao Krasnodar, na Rússia, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O encontro ante o Krasnodar está agendado para quarta-feira, às 18.00.

Na comitiva azul e branca destaque para as presenças do guarda-redes Marchesín e de Mbemba, que se apresentou mais tarde devido à participação na CAN.

Diogo Leite, Diogo Queirós e Aboubakar ficam de fora por opção. Já Loum e Diogo Costa não entram nas opções de Conceição devido a problemas físicos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Convocados:

Guarda-redes: Marchesín, Vaná e Mbaye;

Defesas: Tomás Esteves, Pepe, Marcano, Telles, Manafá, Mbemba, Osorio e Saravia;

Médios: Bruno Costa, Baró, Danilo, Sérgio Oliveira, Otávio:

Avançados: Luis Díaz, Nakajima, Marega, Tecatito Corona, , Zé Luís, Soares e Fábio Silva.