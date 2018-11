Daniel Ramos: "Sporting venceu todos os jogos em casa para o campeonato"

Numa má fase no campeonato, com três derrotas consecutivas e na penúltima posição da tabela, com sete pontos, o técnico do emblema transmontano lembrou este sábado, na antevisão à partida de domingo, agendada para as 20:00, que o grupo de trabalho "já demonstrou anteriormente" uma boa capacidade de resposta.

"Temos de ter responsabilidade pelo ciclo que atravessamos, pelo que sabemos que podemos fazer e uma ambição legítima de quem quer reverter este ciclo", realçou.

Daniel Ramos explicou ainda que os flavienses trabalharam à porta fechada durante a semana para "aumentar o nível de concentração, reduzir o ruído e perturbação e focar o que interessa".

Esta temporada, os transmontanos já empataram com o FC Porto, no Estádio do Dragão, para a Taça da Liga, e com o Benfica, em casa, para a I Liga, tendo Daniel Ramos destacado essa capacidade de "fazer bons jogos" e "discutir o resultado frente a equipas fortes".

"Estamos num momento que não queríamos, mas temos de ser homens, pois, se não dermos um grande sinal de resposta, ninguém vai fazer por nós", lembrou, considerando "injusta" a atual classificação da sua equipa.

O técnico do Desportivo de Chaves escondeu a estratégia a adotar na deslocação a Alvalade, mas assegurou que os seus jogadores não irão fugir à sua ideia de jogo e características.

"Temos as nossas armas, idealizámos um plano de jogo e vamos tentar cumprir, mas o clube optou por um futebol a tentar dominar, ter bola e criar oportunidades. Já fomos valorizados por isso, logo, a ideia de jogo é para manter", disse.

Apesar das mudanças no comando técnico do Sporting, Daniel Ramos não vê "crise" e destaca a "confiança" que os últimos dois jogos deram ao adversário.

"Está a dois pontos do primeiro, bem classificado nas competições europeias, está nas várias frentes e venceu todos os jogos em casa para o campeonato", alertou.

À espera de um Sporting "forte" e a tentar "impor o seu jogo com dinâmicas ofensivas", Daniel Ramos quer ver a sua equipa a ser "competente".

Para o técnico do clube de Trás-os-Montes tem havido, com "alguma surpresa", um nivelar da competição das equipas menos fortes face às mais fortes, o que leva a mais "emotividade" no campeonato.

O Sporting, terceiro classificado com 19 pontos, recebe no domingo, às 20.00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Desportivo de Chaves, penúltimo colocado com sete pontos, para a 10.ª jornada da I Liga.