Daniel Alves no Instagram: "Procuro emprego, onde coloco o meu currículo?"

Bem-disposto apesar de estar desempregado após ter terminado contrato com o Paris Saint-Germain a 30 de junho, Daniel Alves fez uma publicação no Instagram onde manifesta o seu desejo de encontrar novo emprego.

"Procuro emprego, onde coloco o meu currículo? Alguém me avise se tem tempo de ler!!", escreveu o lateral internacional brasileiro de 36 anos e que tem um palmarés invejável: 38 títulos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Quem não perdeu tempo a responder ao antigo jogador de Sevilha, Barcelona e Juventus foi o Cádiz, da II liga espanhola, que tentou seduzir o defesa. "Olá Dani, não somos o clube que mais paga, mas somos do sítio onde te vais divertir mais. Temos carnaval, vestimos quase as mesmas cores da tua seleção e, como se isso fosse pouco, vivemos no paraíso - Tacita de Plata. Por isso, não penses mais e deixa o teu currículo no Carranza", escreveu o clube andaluz no Twitter.