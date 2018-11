Custou 65 milhões ao Man. City mas não é internacional francês porque... "é solitário"

Aymeric Laporte é um caso de estudo no futebol mundial. Contratado em janeiro ao Athletic Bilbau pelo Manchester City por 65 milhões de euros, tem sido tudo menos um flop na equipa de Pep Guardiola, tendo alinhado em todos os minutos dos jogos dos citizens na liga inglesa (1170) e na Liga dos Campeões (360) esta época.

No entanto, ainda não somou qualquer internacionalização pela seleção francesa, tendo sido preterido recentemente para Adil Rami e Mamadou Sakho, do Marselha e do Crystal Palace, respetivamente. Ainda sem o mesmo estatuto que hoje carrega, declinou um convite da Federação Espanhola e foi convocado pelo selecionador gaulês Didier Deschamps para seis jogos entre outubro de 2016 e março de 2017, mas não chegou a fazer a estreia.

A estranha ausência foi justificada pelo antigo treinador de Laporte nas seleções jovens francesas, Pierre Mankowski. "Ele não se integra no grupo. É solitário. Quando ele comunica, parece estranho, porque tem uma grande perceção do valor dele e mostra-o. Em suma, é um bom profissional que tem dificuldade em integrar-se num grupo", explicou ao L'Equipe.

No entanto, o portal Goal.com dá conta de atritos entre o central do Manchester City e uma das estrelas da seleção francesa, Antoine Griezmann, e que Deschamps não quer desestabilizar o grupo. O mesmo site refere que fontes próximas do balneário do campeão inglês adiantam que o jogador de 24 anos é "distante, se não mesmo arrogante".

Questionado sobre o assunto esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão do Lyon-Man. City da Liga dos Campeoes, Laporte desvalorizou o facto de ir atuar perante o público francês. "Como costumo dizer, a equipa com a qual eu evoluo todos os dias é o Manchestr City. O mais importante é fazer grandes exibições no meu clube. É o que tento fazer sempre. É o meu objetivo para hoje, amanhã e depois", atirou o defesa, internacional gaulês... apenas pelas seleções jovens, desde os sub-17 aos sub-21.