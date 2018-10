Cunhado de Lopetegui: "Senti vergonha de ser madridista"

Horas depois de o Real Madrid ter anunciado o despedimento do treinador Julen Lopetegui num comunicado em que é justificada a decisão por a direção entender "que existe uma grande discrepância entre a qualidade do plantel, que conta com oito jogadores nomeados para a próxima Bola de Ouro, algo sem precedentes na história do clube; e os resultados obtidos até à data", o cunhado do antigo técnico do FC Porto e antigo jogador merengue no final da década de 1980 e início de 1990 saiu em defesa do familiar.

"Senti vergonha de ser madridista ao ler o comunicado. O Julen manteve o respeito e uma postura tremenda até ao último momento. Não quero que o associem ao que eu disse, falei como adepto", afirmou Juanjo Maqueda, em declarações à rádio Cadena Ser.

"Houve jogadores muito importantes que saíram a mal do Real Madrid. Como Ronaldo, por exemplo. Nunca devia ter saído daquela forma", acrescentou, deixando mais elogios ao cunhado e críticas ao Real Madrid: "Julen mostrou os seus valores, mas a direção e o clube fizeram tudo ao contrário."