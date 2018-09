CSKA Moscovo troca de estádio para a Liga dos Campeões

Frederico Varandas já reuniu com o plantel

Segundo o clube, os jogos dos russos na Champions vão ser disputados no Luzhniki, que alberga 81 mil espetadores, um grande aumento em relação ao VEB Arena, o estádio do CSKA, que tem capacidade para 30 mil.

A visita do tricampeão europeu Real Madrid, a 2 de outubro, será o primeiro jogo a decorrer no estádio desde a vitória da França sobre a Croácia (4-2), na final do Mundial 2018, a que se segue a Roma, em 07 de novembro, e o Viktoria Plzen, em 27 de novembro.