Cruzeiro e Corinthians na final da Taça do Brasil

No Estádio do Mineirão, o anfitrião Cruzeiro e atual detentor do troféu empatou a 1-1 com o Palmeiras, orientado pelo antigo selecionador português Luiz Felipe Scolari, e tirou partido do triunfo na primeira mão, por 1-0, para assegurar a final.

O Cruzeiro chegou à vantagem pelo argentino Hernán Barcos, ex-jogador do Sporting, aos 26 minutos, após assistência de Lucas Silva, e Felipe Melo, na sequência de um canto cobrado por Dudu, cabeceou para o golo do empate do Palmeiras (1-1), aos 49 minutos.

O encontro terminou com os ânimos exaltados e com algumas picardias entre os jogadores. Após o apito final do jogo, um desentendimento entre Felipe Melo e Léo gerou a confusão no relvado, que culminou com Sassá a dar um soco em Mayke.

A outra meia-final, disputada entre Flamengo e Corinthians, foi resolvida favoravelmente a favor do clube de São Paulo com golos de Danilo Avelar (1-0), aos 14 minutos, e Pedrinho (2-1), aos 69. O Flamengo ainda empatou a 1-1 aos 18 minutos, com um autogolo do central Henrique.

Após o empate a 0-0 na primeira mão, o triunfo do Corinthians colocou a equipa orientada por Jair Ventura na final da Taça do Brasil de 2018, a realizar frente ao Cruzeiro a 10 e 17 de outubro.