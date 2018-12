Cruz Azul de Pedro Caixinha na final do Torneio de Abertura

O Cruz Azul, treinado pelo português Pedro Caixinha, apurou-se este sábado para a final do Torneio de Abertura do México, ao vencer por 1-0 o Monterrey, no jogo da segunda mão das meias-finais do campeonato.

O avançado argentino Milton Caraglio fez, aos 55 minutos, o golo que permitiu ao Cruz Azul vencer o encontro, isto depois de ter falhado um penálti ainda na primeira parte.

Na primeira mão, o Cruz Azul tinha perdido por 1-0, tendo beneficiado do facto de ter terminado à frente do Monterrey na fase regular para seguir em frente e vai agora defrontar na final o vencedor da eliminatória entre Pumas e América, equipas que empataram 1-1 na primeira mão.

O Cruz Azul está à procura se sagrar campeão do torneio de Abertura pela segunda vez na sua história, depois de ter erguido o troféu em 1997-

Pedro Caixinha procura conquistar também o seu primeiro Torneio de Abertura, depois de ao serviço do Santos Laguna ter conquistado o Torneio Clausura em 2014/2015. Ainda ao serviço da equipa de Laguna, conquistou uma Taça do México no mesmo ano e uma Taça Campeão dos Campões, que, nessa temporada, opôs o Laguna ao América.

O técnico português já conquistou esta temporada a Taça do México, depois de o Cruz Azul ter vencido o Monterrey na final por 2-0, pelo que procura agora a dobradinha.