Juventus segue imparável com mais um golo de Cristiano Ronaldo

Mais uma vitória para a Juventus e mais um golo para Cristiano Ronaldo. A equipa de Turim foi ganhar por 2-0 no campo da Udinese. O primeiro golo foi de Bentancur a passe do português João Cancelo e o segundo golo foi de Cristiano a passe de Mandžukić. CR7 marcou novamente depois do bis na jornada anterior frente ao Sassuolo.

São agora oito encontros e oito vitórias consecutivas na Serie A para a Juventus. A vecchia signora segue assim imparável, já que tem ainda mais dois triunfos na Liga dos Campeões.

Na deslocação a Udine, a equipa de Allegri construiu a vitória logo no primeiro tempo. Rodrigo Bentancur, após bom cruzamento de João Cancelo, abriu o ativo de cabeça à passagem do minuto 33. Quatro minutos depois foi CR7 a entrar em ação, com um golo de uma excelente execução de pé esquerdo.

No segundo tempo, a Juventus limitou-se a gerir e a vantagem - Kevin Lasagna e Ignacio Pussetto ainda assustaram, mas Szczesny resolveu - até festejar mais um triunfo no Calcio.

Antes do jogo, o capitão da seleção nacional foi notícia por causa de uma criança. Quando entrou no relvado durante o aquecimento do Udinese-Juventus, uma criança apareceu no relvado e dirigiu-se a Ronaldo que retribuiu o carinho com um abraço.

Jogos da 8.ª jornada

Torino-Frosinone, 3-2

Cagliari-Bolonha, 2-0

Udinese-Juventus, 0-2

Empoli-AS Roma, às 19.30

Este domingo

Génova-Parma

AC Milan-Chievo Verona

Atalanta-Sampdoria

Lazio-Fiorentina

Nápoles-Sassuolo

SPAL-Inter Milão

